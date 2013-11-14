Більшість людей із цукровим діабетом не знають про свій діагноз
15:00, 14 листопада 2013Країна
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Реально в Україні налічується понад 2,5-3 млн людей із цукровим діабетом... Факторами ризику розвитку цукрового діабету є неправильний спосіб життя, зайва маса тіла, низька фізична активність, похилий вік (старше 65 років)... Завдання медиків активно виявляти діабет, щоб перешкоджати розвитку серйозних ускладнень...
Більшість людей із цукровим діабетом не знають про свій діагноз.
Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила провідний науковий співробітник Інституту ендокринології та обміну речовин ім. Комісаренка АМНУ Любов Соколова.
За її словами, в Україні налічується понад 1 млн 300 тис. хворих із цукровим діабетом.
«У більшості людей, які хворіють на цукровий діабет, діагноз офіційно не встановлено. Оскільки, якщо ми говоримо про діабет 2-го типу, діагноз встановити іноді досить складно, для цього необхідна увага до пацієнта й активні дії на предмет скринінгу (виявлення) в осіб групи ризику», - сказала Соколова.
За словами медика, факторами ризику розвитку цукрового діабету є неправильний спосіб життя, зайва маса тіла, низька фізична активність, похилий вік (старше 65 років).
«Якщо враховувати всі ці фактори, реально в Україні налічується понад 2,5-3 млн людей із цукровим діабетом, проте не в усіх він виявлений. Тому завдання медиків активно виявляти діабет, щоб ми могли перешкоджати розвитку серйозних ускладнень. Зокрема, діабетичної ретинопатії, ураження нирок, високий ризик розвитку серцево-судинних захворювань у цієї категорії пацієнтів. При детальному огляді пацієнтів ми зможемо виявити хворобу на ранній стадії й продовжити їм життя», - сказала Соколова.
За її словами, на сьогодні цукровий діабет за кількістю смертей займає третє місце в світі серед неінфекційних хвороб, після серцево-судинних і онкологічних захворювань. У світі – понад 360 млн людей, які хворіють на цукровий діабет. Згідно з епідеміологічними даними, до 2030 року в світі буде півмільярда людей, які страждають на діабет.
Водночас громадські організації стурбовані пропозицією Міністерства охорони здоров`я України ввести централізовану закупівлю інсулінів.
Президент Міжнародної діабетичної асоціації України Людмила Петренко висловила стурбованість тим, що Міністерство охорони здоров`я наступного року пропонує ввести в Україні централізовану закупівлю інсулінів.
«Вийшла постанова Міністерства охорони здоров`я №732, яка говорить, що закупівля інсулінів відбуватиметься місцевими бюджетами за рахунок цільових грошей, які йдуть на програму. Але гроші на програму закінчуються в 2013 році. Нова розроблена програма з 2014 по 2018 рр. не затверджена. Виходить, що механізм забезпечення (інсулінами) хворих на цукровий діабет не позначений. І тут ми дізнаємося, що Мінохоронздоров`я пропонує централізовану закупівлю. Потрібно зробити все, щоб ми не повернулися на 10 років назад», - сказала Петренко.
За її словами, в 2002 році, коли «ввели централізовану закупівлю ліків для людей з цукровим діабетом, порушувалися права діабетиків – купувалося більше, інсуліни надходили пізно».
«У 2007 році централізовану закупівлю скасували. І ситуація в регіонах істотно змінилася – на місцях почали швидко реагувати, купувати інсуліни за потребою, вчасно», - сказала Петренко.
Вона зазначила, що в країні необхідно ввести таку систему, щоб пацієнти були забезпечені інсулінами за розпорядженнями лікарів.
На її думку, стабілізувати ситуацію із забезпеченням інсулінами хворих на цукровий діабет змогло б введення референтних цін і реімбурсація.
«Ми просимо зробити референтні ціни на інсуліни – мають бути однакові ціни. Разом з референтними цінами просимо ввести і реімбурсацію, коли пацієнт одержує рецепт у лікаря і одержує ліки в аптеці, а держава розплачується з аптечними підприємствами за виданий інсулін», - сказала Петренко.
Вона розповіла, що вже більше чотирьох років у Полтавській і Чернігівській областях реалізують пілотний проект із забезпечення хворих інсулінами.
«І все там нормально із забезпеченнями інсулінів. У цих регіонах більше можна займатися навчанням, просвітницькою роботою, а не ходити по кабінетах і доводити, що потрібно змінювати систему забезпечення», - сказала Петренко.
*** Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом.
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