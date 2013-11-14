МОЗ хоче ввести централізовану закупівлю інсулінів

Громадські організації стурбовані пропозицією Міністерства охорони здоров`я України ввести централізовану закупівлю інсулінів.

На прес-конференції в УНІАН, президент Міжнародної діабетичної асоціації України Людмила Петренко висловила стурбованість тим, що Міністерство охорони здоров`я наступного року пропонує ввести в Україні централізовану закупівлю інсулінів.

«Вийшла постанова Міністерства охорони здоров`я №732, яка говорить, що закупівля інсулінів відбуватиметься місцевими бюджетами за рахунок цільових грошей, які йдуть на програму. Але гроші на програму закінчуються в 2013 році. Нова розроблена програма з 2014 по 2018 рр. не затверджена. Виходить, що механізм забезпечення (інсулінами) хворих на цукровий діабет не позначений. І тут ми дізнаємося, що Мінохоронздоров`я пропонує централізовану закупівлю. Потрібно зробити все, щоб ми не повернулися на 10 років назад», - сказала Петренко.

За її словами, в 2002 році, коли «ввели централізовану закупівлю ліків для людей з цукровим діабетом, порушувалися права діабетиків – купувалося більше, інсуліни надходили пізно».

«У 2007 році централізовану закупівлю скасували. І ситуація в регіонах істотно змінилася – на місцях почали швидко реагувати, купувати інсуліни за потребою, вчасно», - сказала Петренко.

Вона зазначила, що в країні необхідно ввести таку систему, щоб пацієнти були забезпечені інсулінами за розпорядженнями лікарів.

На її думку, стабілізувати ситуацію із забезпеченням інсулінами хворих на цукровий діабет змогло б введення референтних цін і реімбурсація.

«Ми просимо зробити референтні ціни на інсуліни – мають бути однакові ціни. Разом з референтними цінами просимо ввести і реімбурсацію, коли пацієнт одержує рецепт у лікаря і одержує ліки в аптеці, а держава розплачується з аптечними підприємствами за виданий інсулін», - сказала Петренко.

Вона розповіла, що вже більше чотирьох років у Полтавській і Чернігівській областях реалізують пілотний проект із забезпечення хворих інсулінами.

«І все там нормально із забезпеченнями інсулінів. У цих регіонах більше можна займатися навчанням, просвітницькою роботою, а не ходити по кабінетах і доводити, що потрібно змінювати систему забезпечення», - сказала Петренко.

*** Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з діабетом.