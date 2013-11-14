Робота та навчання за північ неефективні
17:17, 14 листопада 2013Країна
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"Совам" загрожують тяжкі хвороби
Через величезний обсяг навчального матеріалу багато старшокласників та студентів вищих навчальних закладів мають звичку засиджуватися за навчанням допізна. Проте вчені вважають, що це не тільки шкідливо для здоров`я, але і не дає результату.
Так званих "сов", людей, які звикли не лягати спати до півночі, а то й довше стає все більше. Незалежно від країни проживання багато учнів старших класів середньої школи і студенти починають готуватися до занять наступного дня після 21:00 і лягають спати далеко за північ.
Як стверджують американські дослідники з університету штату Каліфорнія в місті Берклі (University of California at Berkeley), подібна практика найчастіше призводить до протилежних результатів у навчанні - зниження академічної успішності. А ще зумовлює порушення в емоційній сфері учнів - не кажучи вже про те, що хронічне недосипання різко підвищує ризик розвитку ожиріння і діабету .
Крім того , серед любителів засиджуватися ночами набагато частіше зустрічалися порушення в емоційній сфері, і такі випускники гірше адаптувалися до впливу стресу.
"Батькам дітей-сов слід усвідомити ступінь тієї шкоди, якої завдають самі собі їх діти через ненормальний розпорядок дня, і вживати енергійних заходів для виправлення ситуації", - зазначає один із співавторів цього дослідження професор Лорен Азарнов.
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