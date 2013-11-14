Регіони України забезпечать "швидкими" рівномірно

Регіони України будуть забезпечені автомобілями швидкої медичної допомоги рівномірно.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, розподіл автомобілів здійснюватиметься за двома параметрами – відповідно до заявок регіонів, які вони подавали напередодні закупівель, та кількістю в них наявного медичний автотранспорту, який експлуатується не більше п’яти років.

У відомстві зазначили, що після того, як нові «швидкі» надійдуть до регіональних служб екстреної медичної допомоги, загальний рівень забезпеченості сучасними каретами швидкої допомоги по Україні, який до цього був у межах 29%, у середньому зросте вдвічі та становитиме 60%.

Зокрема, відповідно до здійснених закупівель, Дніпропетровська і Львівська області отримають по 79 автомобілів, Київ – 91 автомобіль, Донецька область отримає 128 автомобілів, Харківська – 88 автомобілів, Закарпатська – 28, Волинська – 30, Сумська та Чернівецька області – по 32, Севастополь – 2 авто.

За словами директора Департаменту реформ і розвитку медичної допомоги МОЗ України Микола Хобзей, рівномірний розподіл автомобілів швидкої допомоги по регіонах суттєво підвищить виконання соціального стандарту доїзду бригади екстреної медичної допомоги – 10 хвилин по місту та 20 хвилин у межах сільської місцевості.

«Забезпечення цього нормативу дасть можливість наблизитись до європейського стандарту і стимулюватиме розвиток інфраструктурних змін у регіонах – ремонт доріг, оснащення будівель табличками з назвами вулиць, нумерацією будинків тощо», – переконаний Хобзей.

Чиновник зауважив, що «стандарт, до якого прагне МОЗ, - це одна швидка на 10 тисяч населення.

«Для цього необхідно, щоб в Україні на 46 мільйонів населення було 4 561 санітарних машин. Тобто, для повного оновлення парку швидких необхідно здійснити ще дві подібні закупівлі», – вважає Хобзей.