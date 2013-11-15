Через віспу заборонено ввезення худоби з Болгарії

Україна заборонила ввезення малої рогатої худоби, зокрема овець і кіз, а також продуктів їх переробки з Болгарії у зв`язку із зафіксованим там спалахом захворювання тварин на віспу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінінфраструктури.

«За інформацією головного державного інспектора ветеринарної медицини України, на території Республіки Болгарія зареєстровано захворювання на віспу овець і кіз, про що офіційно повідомило Міжнародне епізоотичне бюро», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, згідно з повідомленням, ввезення з Болгарії інших вантажів, підконтрольних Державній службі ветеринарної медицини України, дозволяється здійснювати відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту до України об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.

Мінінфраструктури рекомендує міжнародним автомобільним перевізникам враховувати вищевикладену інформацію при плануванні перевезень до Болгарії.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Чернігівська і Житомирська митниці заборонили ввезення на територію України з Білорусі свинини, включаючи живих тварин, м`ясних субпродуктів, меду, молока і молочних продуктів, включаючи сири, а також яєць через загрозу занесення збудника африканської чуми свиней (АЧС).