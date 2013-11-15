Новий спосіб кинути курити - магнітна стимуляція мозку

Вчені заявили, що позбутися від нікотинової залежності можна за допомогою магнітної стимуляції мозку, повідомляє видання The Guardian.

Ізраїльські вчені провели дослідження, у якому брали участь 115 добровольців у віці 21-70 років. До старту експерименту кожен з учасників викурював, як мінімум, пачку сигарет на день

Зазначається також, що до початку дослідження піддослідні вже безуспішно намагалися кинути курити за допомогою медикаментів, нікотинової жуйки і пластиру, а також психотерапії.

Усі піддослідні були розділені на три групи: у першій використовувалася високочастотна магнітна стимуляція мозку, у другій - низькочастотна.

Учасники третьої, контрольної, групи піддавалися ефекту плацебо: були впевнені в тому, що їх мозок теж стимулювали, однак насправді вчені проводили процедуру, вимкнувши обладнання.

Під час стимуляції вплив чинився на префронтальну кору та острівкову область кори головного мозку. Причому перед кожним сеансом асистент запалював цигарку і затягувався на очах у піддослідних, щоб посилити їхнє бажання курити. Таким чином дослідники сподівалися посилити ефект стимуляції мозку.

Найбільш вражаючим був результат високочастотної стимуляції : 44% піддослідних кинули курити після тритижневого курсу і 36% через півроку не повернулися до цієї звички.

У піддослідних, яким робили "фальшиву" стимуляцію, спостерігалися наступні результати: у середньому вони скоротили кількість сигарет від 26 до 20 на день. Аналогічні результати були у курців, яким робили низькочастотну стимуляцію.

Учені наголошують, що для перевірки ефективності процедури потрібні масштабні дослідження в декількох клініках різних країн, які вони планують розпочати протягом декількох місяців.

Раніше співробітники Університету Сан-Дієго виявили, що найчастіше у людей виникає бажання кинути курити щопонеділка. Вчені припускають, що це відкриття може полегшити процес відмови від шкідливої звички.

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