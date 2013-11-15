4 млн українців працює за кордоном нелегально

В Україні за 15 років виявлено 3,5 тис. злочинів, пов`язаних з торгівлею людьми.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України з посиланням на начальника управління ГПУ Антона Столітнього.

Він зазначив, що “з часу введення в Україні кримінальної відповідальності за торгівлю людьми (з березня 1998 року) правоохоронними органами держави виявлено майже 3,5 тис. таких злочинів”.

Столітній нагадав, що «цей злочин віднесено до категорії тяжких, а за його вчинення щодо малолітнього, або організованою групою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років». При цьому начальника управління ГПУ зазначив, що основним із факторів, які сприяють незаконній торгівлі людьми, є нелегальна міграція. «Сьогодні, за неофіційними даними, понад 4 млн громадян України працює за кордоном нелегально”, - додав він.

Столітній повідомив, що “в більшості випадків злочинні угоди про продаж людей укладаються на території України, а примус до тієї або іншої незаконної діяльності відбувається на території іншої держави”.

“Постраждалі вивозяться за кордон як обманним шляхом - під виглядом працевлаштування, так і за згодою, якщо вони усвідомлюють, що будуть використані за кордоном. Співучасниками вчинення таких злочинів є громадянами різних держав», - додав він.

За його словами, за 9 місяців 2013 року у вказаній сфері до суду направлено 50 обвинувальних актів, ще 77 особам повідомлено про підозру.