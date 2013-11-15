Вночі в Україні - мороз

Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на Південному узбережжі Криму 3-5° тепла; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та у Криму 6-11°.

У Києві та області в суботу - без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла, у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.