Найпоширеніші захворювання у проктології

Проктологічні захворювання, вони ж захворювання товстого відділу кишечника, - вкрай делікатне і важливе питання.

На жаль, звертаються до проктолога, як правило, вже з задавненими процесами і ускладненнями. Чим швидше вам допоможуть розібратися в суті захворювання і призначать адекватне лікування, тим краще.

Ось найбільш поширені в проктологічній практиці захворювання:

Геморой - розширення вен прямої кишки, що супроводжується тромбозом, випаданням утворених вузлів, больовими відчуттями. При геморої нерідко буває кровотеча з прямої кишки.

Якщо кров - червона, не змішана з каловими масами, швидше за все, це саме геморой. Геморой лікувати обов`язково. Запущений процес може призвести не тільки до погіршення якості життя, а й до летального результату, тому що тромб з гемороїдальних вен може «влетіти» у судини, що живлять серце або мозок.

Анальна тріщина - це виразкові утворення на слизовій анального проходу.

З`являється досить просто - слизова дряпається каловими масами або іншими придатними для цього предметами, потім подряпина інфікується (у цьому відділі кишечника це дуже просто). Сформована анальна тріщина не тільки створює постійний дискомфорт, а й призводить до боязні спорожнення кишечника. Це, своєю чергою, може призвести до запорів, калових каменів і непрохідності кишечника.

Щоб не доводити справу до великих хірургічних операцій з сумнівними наслідками - лікувати анальну тріщину потрібно відразу.