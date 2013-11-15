Відбулась презентація благодійної акції для дітей-сиріт

У Києві відбулась презентація всеукраїнської благодійної акції «Твори добро кожному» за участю Міс Україна-2013 Анни Заячківської.

На прес-конференції в УНІАН Заячківська повідомила, що основним завданням проекту є надихнути кожну людину до добрих справ для інших.

Акція проходитиме за підтримки Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка.

Учасники акції вже відвідали кілька дитячих притулків, а в ході акції планується відвідати це ряд притулків, шкіл-інтернатів, дітей-сиріт.

"Головною метою акції є розповісти дітям про певні християнські чесноти, про мораль, про високі ціннісні речі", - сказала Заячківська.

За її словами, "ми вчимо дітей усміхатися, радіти кожній хвилині цього життя, позитивно налаштовуватися".

Учасники акції планують дарувати дітям подарунки від благодійників.

Керівник проекту, голова АТ «Небесійчук і партнери» Дмитро Небесійчук зауважив, що немає чіткого плану, в яких містах та в які притулки вони будуть їздити, а головною метою сьогоднішньої прес-конференції є звернути увагу до акції як потенційних учасників, так і дитячих притулків, які потребують допомоги.

"Насправді тим, хто хоче допомогти, не треба нічого шукати, є сусід по будинку чи по роботі, треба подарувати кожному посмішку, любов, при можливості, якусь матеріальну пожертву, і це вже дуже просто", - вважає він.

Термін проведення акції не встановлено, але, за словами Заячківської, вона триватиме, можливо, навіть більше року.

У кожному дитячому закладі дітям буде запропоновано скласти частину пазлу з девізом, вигаданим саме для цього закладу. Сам пазл розміром 7 на 7 м буде викладено наприінці акції у центрі Києва. Фінальним акордом стане благодійний концерт Заячківської у супроводі симфонічного оркестру у великій залі столичної консерваторії.