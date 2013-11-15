Луганщина готова виробляти препарати крові для всієї України

Луганська область готова виробляти препарати крові для всієї України і на експорт, і просить сприяння у Міністерства охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Луганську в ході розширеної колегії МОЗ України «Безпека і якість компонентів і препаратів донорської крові: стан забезпечення населення і перспективи розвитку трансфузіології» губернатор Луганської області Володимир Пристюк.

За його словами, “силами обласного бюджету був збудований новий лабораторно-виробничий корпус з потенційною потужністю переробки 20 тонн плазми на рік. І на сьогодні Луганська обласна станція переливання крові виробляє 23% препаратів крові в Україні, але вже готова давати у півтора разу більше”.

“Сьогодні ми виробляємо з плазми 11 найменувань продукції. Це розчини альбумінів 3-х концентрацій, специфічні імуноглобуліни, полібіолін. Готуємо випуск чинників згортання», – повідомив голова ОДА.

«Ми готові співпрацювати з усіма областями України. У нас є перспективні плани забезпечення продукцією наших сусідів - Білгородську, Ростовську області, і подальше розширення асортименту препаратів, що випускаються. Проте на цьому шляху ми зустрічаємо масу перешкод, починаючи з необхідності отримання ліцензії на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності, і закінчуючи забороною на вивезення імунобіологічних препаратів за кордон», – заявив Пристюк.

По допомогу в цьому питанні він звернувся до міністра охорони здоров`я Раїси Богатирьої, яка була присутня на колегії.

«Ми також розуміємо важливість забезпечення інфекційної безпеки компонентів крові. Минулого року за кошти обласного бюджету наша станція була оснащена найсучаснішим устаткуванням для забезпечення процесу тестування донорів, тобто, докладаємо всіх зусиль, аби служба крові відповідала усім світовим стандартам», – підкреслив керівник облдержадміністрації.

Після завершення колегії Богатирьова, відповідаючи на питання УНІАН щодо можливої допомоги у вирішенні проблем Луганської станції переливання крові, повідомила, що міністерство зміцнюватиме і удосконалюватиме сучасні виробництва з виготовлення препаратів крові, які діють в Луганській і Київській областях. Міністр пообіцяла звернутися до Кабміну з відповідними пропозиціями.