В Україні створять 5 центрів лікування за методикою Козявкіна

В Україні створять п’ять реабілітаційних центрів, де лікуватимуть за методикою професора Володимира Козявкіна.

Про це повідомила міністр охорони здоров’я України Раїса Багатирьова, яка відвідала Міжнародну клініку відновного лікування Володимира Козявкіна у Трускавці, де ознайомилась із новітніми методиками лікування дитячого церебрального паралічу, повідомляє сайт МОЗ України.

«Ми мали змогу поспілкуватися із пацієнтами, які вже після першого курсу лікування відчувають колосальний прогрес у покращанні свого стану здоров’я, – зазначила Богатирьова. – І єдине, про що мене просили батьки маленьких пацієнтів, яким потрібна допомога та реабілітація, – запровадження комплексної державної підтримки українців, які мають проблеми зі здоров’ям».

За словами міністра, сьогодні у Трускавці є усі можливості для успішної реабілітації пацієнтів – це і термальні води, і рекреаційна зона, і фаховий персонал на чолі із професором Козявкіним. «Держава і надалі буде підтримувати розвиток новітніх технологій у лікуванні хворих. У цьому році на Колегії Міністерства охорони здоров’я України за пропозицією Президента України ми прийняли рішення про створення в Україні п’яти реабілітаційних центрів. Вони не матимуть такої потужності, як цей у Трускавці, але стануть тими острівками, де впроваджуватиметься у життя ідеологія і технологія, розроблені професором Володимиром Козявкіним», - розповіла Богатирьова. При цьому вона звернула увагу на те, що йдеться не лише про дітей, які страждають на ДЦП, але й про дорослих українців, які зазнали травм на виробництві, на шахтах, у ДТП. Тобто центри надаватимуть весь комплекс реабілітаційних медичних послуг, пояснила Богатирьова.

З метою підтримки та розвитку майбутніх центрів, повідомила міністр, сьогодні було створено робочу групу, до складу якої увійшли академіки, які займаються нейрохірургією, реабілітологією та суміжними дисциплінами.

*** Міжнародна клініка відновного лікування збудована у 2003 році в екологічно чистій зоні Прикарпаття – на курорті Трускавець.

Основним методом лікування, який застосовується в клініці, є система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, відома також у світі як «Метод Козявкіна». Ця система реабілітації офіційно визнана в Україні і, завдяки своїй ефективності, здобула широкий міжнародний авторитет: метод Козявкіна був включений в четвірку найефективніших консервативних способів реабілітації пацієнтів з дитячим церебральним паралічем.

В даний час Міжнародна клініка відновного лікування за своєю технологією та ефективністю медичної реабілітації не має аналогів в Європі та Америці. Протягом останніх 22 років понад 40 тисяч пацієнтів з 63 країн світу пройшли курс лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Щорічно Міжнародна клініка приймає близько 4000 пацієнтів, серед яких понад 2000 дітей з усіх областей України.