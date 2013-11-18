Як набрати вагу тим, хто хоче погладшати

Насправді набрати вагу іноді значно складніше, ніж її скинути. Але озброївшись нашими знаннями про дієтичні принципи, відповідаємо і на це питання.

Як набрати вагу: стеж за калоріями

Багатьом дівчатам просто здається, що вони їдять дуже багато і все одно не поправляються. Насправді це часто зовсім не так. Суворий облік калорій допоможе перевірити, скільки ти їси. Якщо виявиш недобір калорій (менше 2000 калорій при середньому зрості) - просто їж більше. Що саме їсти? Відповідь у наступному пункті.

Як набрати вагу: вибирай супер-продукти

Якщо більшість людей не можуть собі дозволити смачне і калорійне, то у тебе - карт-бланш. Це не означає, що потрібно налягати на картоплю фрі і стейки. Пам`ятай, що жирне м`ясо, яйця, молочні продукти - джерела холестерину, надлишок якого може призвести до захворювань серцево-судинної системи.

Одночасно корисні й калорійні продукти - горіхи, насіння, жирні сорти риби, авокадо, випічка з цільнозернового борошна і рослинних олій. Тобі підійдуть також корисні цукерки з меду, фініків, бананів, кунжуту і горіхів.

Як набрати вагу: підкачайся

Якщо ж калорій достатньо, а вага все одно не збільшується, - значить, у тебе дуже швидкий обмін речовин. Скільки б ти не їла, набрати вагу буде майже нереально. Тому знадобляться інші методи.

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Зазвичай люди, які бажають мати підтягнуту фігуру, спочатку скидають вагу, а потім накачують м`язи. Вважай, що перший етап ти вже пройшла, час починати другий. Накачати м`язи допоможуть силові тренування і раціон, багатий на білок. Після занять потрібно «закрити метаболічне вікно», з`ївши як мінімум по 0,5 г білка і 0,5 г вуглеводів на кілограм ваги.

Як набрати вагу: дотримуйся балансу

Просто їсти більше - тільки половина справи. Потрібно ще й стежити, щоб у раціоні вистачало всіх трьох основних поживних речовин. Співвідношення білків, жирів і вуглеводів має бути приблизно 1:1:3 або 1:1:4.

Утім, особливу увагу варто приділити білкам. Якщо вуглеводів і жирів у нашому раціоні зазвичай вистачає, то дефіцит білків - дуже поширений випадок. А без них неможливо ані набрати, ані підтримувати м`язову масу (і йдеться тут не про «банки» бодібілдерів, а про нормальні, здорові м`язи).

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