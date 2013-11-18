В Україні зростають показники чоловічого безпліддя

Експерти відзначають, що в Україні зростає чоловіче безпліддя, і закликають пари не зволікати зі зверненням до спеціалістів.

Про це вони сказали під час круглого столу в УНІАН, присвяченого проблемам безпліддя в Україні.

Так, почесний доктор Вільного бельгійського університету, професор Пауль Деврой відзначив, що 15% населення має проблеми зі здатністю до зачаття дітей. «Це може бути обумовлено як чоловічим, так і жіночим фактором», - додав він.

Професор відзначив, наразі по всьому світу використовуються технології лікування безпліддя, і «єдиним ключовим моментом є доступність даних технологій по фінансовим причинам для населення різних країн».

Деврой також додав, що сьогоднішні технології, метою яких є отримання більшої кількості яйцеклітин, є абсолютно безпечними як для матері, так і для дитини.

«Якщо подружня пара проживає один рік і більше без того, щоб настала вагітність, ми вже вважаємо, що це безпліддя і просимо звертатися до спеціалізованих лікувальних закладів», - сказав директор Інституту репродуктивної медицини, професор Федір Дахно і наголосив, що чим раніше пара звернеться до лікарів, тим вищі їхні шанси на позитивний результат.

Дахно також додав, що в Україні близько 1 млн подружніх пар не мають дітей. «Ми виконуємо близько 15 тисяч циклів на рік для індукування вагітності. Ми отримуємо на рік від 1,5 до 2 тисяч дітей. Це дуже гарна підмога для вирішення демографічної проблеми», - відзначив Дахно.

У свою чергу заступник начальника Управління охорони материнства і дитинства Міністерства охорони здоров`я України Валентина Коломейчук відзначила, що на державному рівні впроваджуються заходи щодо поліпшення народжуваності. «З державного бюджету щорічно виділяється 6 млн грн на реалізацію державної програми по лікуванню жіночого безпліддя. На жаль, ми не змогли переконати структури, які повинні дати на це кошти, що у нас не тільки потребують жінки лікування, але й чоловіки», - сказала вона і додала, що на сьогодні проблема безпліддя не є суто жіночою чи суто чоловічою.

Так, за даними статистики, понад 70% в структурі безплідності - це жіноче безпліддя, решту - чоловіче. «Якщо для жінок є жіночі консультації, є центри планування сім`ї, то для чоловіків таких закладів немає. Якщо його жінка вже затягне в центр планування сім`ї, то він туди йде», - сказала Коломейчук.

За останні 5 років вже понад 4 тис. жінок скористалися державною програмою щодо лікування безпліддя, відзначила вона. «Щорічно виділяються кошти і по квоті розподіл цих коштів іде по регіонам. Регіони вирішують на обласному рівні, комісія вирішує, яка жінка потребує цього втручання», - пояснила Коломейчук.

Вона також повідомила, що за інформацією з регіонів, на сьогодні понад 4,5 тис. жінок потребують щорічно лікування за державною програмою.

Водночас міський репродуктолог Києва, професор Кафедри акушерства, гінекології і репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика Олена Борис відзначила, що на сьогодні офіційно зареєстровано 1214 безплідних пар.

Серед них, додала вона, у 419 парах відзначається саме чоловічий фактор безпліддя. «Бачимо зростання чоловічого фактора», - відзначила професор.

Борис також додала, що на сьогодні у Києві мінімум 300 пар щороку потребують допоміжних репродуктивних технологій, проте «фінансування, на жаль, виділяється значно менше».