Уряд до 10 грудня розрахується повністю по соцвиплатах

Уряд до 10 грудня розрахується повністю по соціальних виплатах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр Сергій Арбузов під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він нагадав, що Президент України дав доручення уряду до 10 грудня повністю розрахуватися по соціальних виплатах. “І ми це зробимо. Є план, і він затверджений”, - підкреслив Арбузов.

Він визнав, що деякі економічні показники в Україні знижуються. “Дійсно, деякі показники падають, але це падіння гальмується”.

Арбузов наголосив, що “ситуація погана не тільки в нашій країні, але і ззовні”.

Говорячи про ситуацію у Держказначействі, перший віце-прем`єр зауважив: “Що стосується ситуації у казначействі, то так, дійсно, залишки малі, але вони є. І, як ви бачите, ми потихеньку розраховуємося із своїми зобов`язаннями”.