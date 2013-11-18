МОЗ уклав договори на закупівлю "швидких"

Договори на закупівлю автомобілів швидкої допомоги укладено. Про це повідомила під час брифінгу в Міністерстві охорони здоров’я України начальник Управління державних цільових програм і державних закупівель МОЗ України Галина Довганчин, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Договори укладені сьогодні, 18 листопада, відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», – наголосила вона.

Довганчин також зауважила, що сьогодні після фактичного укладання договорів затверджено наказ МОЗ України про розподіл автомобілів швидкої медичної допомоги по регіонах.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Міністерство охорони здоров’я оголосило переможців конкурсних торгів на державні закупівлі автомобілів екстреної медичної допомоги.

Учасники прес-конференції у МОЗ назвали переможцями три підприєства - ПАТ «Науково-виробниче об’єднання «Практика»», що постачатиме 923 одиниці автомобілів типу В та 143 одиниці автомобілів типу С, ТОВ «Ілатамед» - постачатиме 150 одиниць автомобілів типу В, та іноземне підприємство «АІС-Столиця», що постачатиме 103 одиниці автомобілів типу А2.

Не відбулися конкурсні торги щодо закупівлі 103 одиниць автомобілів типу А2, які повторно оголошено на 5 грудня.

Начальник Управління державних цільових програм та державних закупівель МОЗ Галина Довганчин наголосила, що під час торгів «було створено конкурентне середовище». «У результаті чого ми маємо можливість здійснити закупівлю за цінами на рівень, нижчий за очікувані. За рахунок зниження ціни було зекономлено майже 6,6 млн грн, на які планується додатково закупити «швидкі». Пропозиції учасників іноземних виробників перевищували очікувану ціну на 18-22%», - повідомила Довганчин.