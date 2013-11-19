"Швидкі" придбано за економічно обгрунтованими цінами

У Миністерстві охорони здоров’я України запевняють, що автомобілі швидкої допомоги придбано за економічно обгрунтованими цінами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила начальник Управління державних цільових програм і державних закупівель Галина Довганчин.

«За висновком експертизи, яку провели Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Мін’юсту і ДП «Зовнішторгвидав України» Мінекономрозвитку, досягнуто краще співвідношення «ціна-якість», адже забезпечено високі стандарти якості при середньоринкових цінах закупівель – автомобілі будуть європейського рівня комплектації від провідних світових виробників», – сказала вона.

Довганчин нагадала, що вартість автомобіля залежить від комплектації та якості обладнання. «Отже, на ринку сформувалися різні ціни на автомобілі. Коливання цін відмічається й у секторі державних закупівель», – підкреслила Довганчин.

За її словами, задля забезпечення високих стандартів якості обладнання та вимог до комплектації автомобілів МОЗ закупило спеціалізований санітарний автотранспорт за економними середньоринковими цінами.

Довганчин повідомила, що згідно з даними моніторингу ДП «Зовнішторгвидав України» щодо закупівлі автомобілів швидкої допомоги впродовж 2012 – жовтня 2013 року, які опубліковані на веб-порталі з державних закупівель, МОЗ закупило автомобілі за цінами, нижчими від середньоринкових.

Так, автомобілі швидкої допомоги типу С закуповувалися раніше за державні кошти за цінами до 1 млн 275 тис. грн за одиницю, при закупівлі карет типу В ціна доходила до 818 тис. грн, а тип А2 закуповується за цінами до 588 тис. грн.

За даними Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту, діапазон ринкових цін на автомобілі типу С на базі Peugeot Boxer коливається від 837 тис. 088 грн до 932 тис. 628 грн, міністерство ж на останньому тендері закупило авто аналогічного типу за 844 тис. грн.

Мінімальна і максимальна ринкова вартість автомобілів типу В на базі Peugeot Boxer, згідно з даними Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мін’юсту, становить від 640 тис. 667 грн до 689 тис. 852 грн. МОЗ закупило спецтранспорт на аналогічній базі за 649 тис. 500 грн при високому рівні комплектації та якості обладнання.

Мінімальна та максимальна ринкова вартість автомобілів швидкої медичної допомоги типу А2 для транспортування пацієнта на базі ГАЗ 32313 становить від 383 тис. 167 грн до 481 тис. 167 грн. МОЗ закупило карети швидкої на цій же базі за 475 тис. грн за одиницю при високому рівні комплектації.

Довганчин також зауважила, що якість закуплених автомобілів розвіює усі міфи про нібито дешеве обладнання й комплектацію від китайських виробників. «Комплектація та обладнання в автомобілях, які закуплені МОЗ, – від світових виробників з Іспанії, Італії, США, Японії, Великої Британії, Німеччини, Угорщини, Сінгапуру та Південної Кореї», – підкреслила представник МОЗ.

У зверненні сказано, що 1 листопада МОЗ акцептувало пропозиції конкурсних торгів на закупівлю машин. Переможцями по окремих лотах визнано "АІС-Столиця", ТОВ "Ілатанмед" і ПрАТ "Практика".

Проте, як вбачається з офіційної інформації, МОЗ акцептувало пропозиції учасників, ціна яких перевищувала пропозиції іншого учасника конкурсних торгів. Наприклад, за 6 лотами МОЗ акцептувало пропозиції ПрАТ "Практика" на загальну суму 592 млн 993 тис. 500 грн (без ПДВ). Разом з тим, загальна сума пропозицій ТОВ «Сіті Транспорт Груп» за цими ж лотами становила лише 575 млн 385 тис. грн (без ПДВ) або на 17 млн 608 тис. 500 грн менше.

Окрім того, акцептовано пропозицію ТОВ "Ілатанмед" на суму 97 млн 350 тис. грн (без ПДВ). При цьому пропозиція ТОВ «Сіті Транспорт груп» за цим же лотом була на 5 млн 850 тис. грн менше – 91 млн 500 тис. грн (без ПДВ).

Як наголошують депутати, це свідчить, що МОЗ відкрито здійснює розтрату бюджетних коштів, оскільки загальна сума акцептованих міністерством пропозицій перевищує мінімальні ціни інших учасників конкурсних торгів більше ніж на 24,5 млн грн.

У зверненні наголошується, що минулого року Київський науково-дослідний інститут судової «експертизи надав офіційні висновки, що «швидкі» такого ж типу, які нещодавно закупив МОЗ, коштують 465 тис. грн і аж ніяк не заплачені 649 тис. грн». «Тож загалом на даній оборудці держбюджету буде завдано шкоди у розмірі 224 мільйонів гривень», стверджують депутати.