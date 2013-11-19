За два роки врятовано тисячі немовлят з вагою до кілограма

В Україні завдяки реалізації національного проекту «Нове життя» за два роки врятовано тисячі немовлят з вагою до одного кілограма.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Держінвестпроекту, що реалізує проект «Нове життя», щорічно у другій половині листопада у світі відзначають День недоношених дітей. Головна його мета — інформування суспільства про небезпеку та наслідки передчасних пологів, а також про профілактику і необхідність збереження повного терміну вагітності.

Для того щоб покращити показник народжуваності українців та зменшити відсоток смертності серед немовлят, три роки тому в Україні стартував Національний проект «Нове життя». Він передбачає створення медичних закладів, перинатальних центрів, спеціально для вагітних жінок із різноманітними ускладненнями, а також їхніх новонароджених дітей вагою від 500 грам.

Нацпроект «Нове життя» запроваджений за ініціативи Президента України Віктора Януковича та втілюється за участі Міністерства охорони здоров‘я України, Національної академії медичних наук, місцевих органів самоврядування за сприяння Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука - соціальна ініціатива» та міжнародних агенцій.

Національний проект "Нове життя" передбачає створення мережі перинатальних центрів ІІІ рівня – надання найвищої якості спеціалізованої медичної допомоги вагітним жінкам з різними ускладненнями та їхнім новонародженим, відповідають міжнародним стандартам ISO.

За два роки в рамках реалізації Нацпроекту перинатальні центри вже відкрито в 11 областях України. За цей період у центрах народилося понад 30 тисяч дітей.

Як результат - зменшуються показники материнської та дитячої смертності в регіонах. Наприклад, у Кіровоградській області показник малюкової смертності, який був одним із найвищих в Україні, всього за один рік зменшився на 28%.

За інформацією Державної служби статистики, у 2012 році в Україні зафіксовано найменший за останні 20 років рівень смертності дітей віком до одного року.