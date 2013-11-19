За два года спасли тысячу новорожденных с весом до килограмма

В Украине благодаря реализации национального проекта «Новая жизнь» за два года спасли тысячу новорожденных с весом до одного килограмма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госинвестпроекта, который реализует проект «Новая жизнь», ежегодно во второй половине ноября в мире отмечают День недоношенных детей. Главная его цель - информирование общественности об опасности и поледствиях преждевременных родов, а также о профилактике и необходимости сохранения полного срока беременности.

Для того, чтобы улучшить показатель рождаемости и уменьшить процент смертности среди младенцев, три года назад в Украине стартовал Национальный проект «Новая жизнь». Он предусматривает создание медицинских заведений, перинатальных центров специально для беременных женщин с различными осложнениями, а также их новорожденных детей весом от 500 граммов.

Нацпроект «Новая жизнь» внедрен по инициативе Президента Украины Виктора Януковича и реализуется с участием Министерства здравоохранения Украины, Национальной академии медицинских наук, местных органов самоуправления при содействии Всеукраинской благотворительной организации «Фонд Виктора Пинчука - социальная инициатива» и международных агентств.

Национальный проект "Новая жизнь" предусматривает создание сети перинатальных центров ІІІ уровня – предоставление самого высокого качества специализированной медицинской помощи беременным женщинам с разными осложнениями и их новорожденным, соответствующей международным стандартам ISO.

За два года в рамках реализации Нацпроекта перинатальные центры уже открыты в 11 областях Украины. За этот период в центрах родилось более 30 тысяч детей.

Как результат - уменьшаются показатели материнской и детской смертности в регионах. Например, в Кировоградской области показатель младенческой смертности, который был одним из самых высоких в Украине, всего за один год уменьшился на 28%.

По информации Государственной службы статистики, в 2012 году в Украине зафиксирован самый низкий за последние 20 лет уровень смертности детей в возрасте до одного года.