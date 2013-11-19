У аптеках Полтавщини та Харківщини продавали фальсифіковані ліки

Служба безпеки України спільно з Державною службою України з лікарських засобів викрила та припинила факт продажу на території України однією з вітчизняних фармацевтичних компаній через свою аптечну мережу фальсифікованих медичних препаратів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 31 жовтня ц. р. за ініціативи СБУ було проведено перевірку в низці аптечних закладів, розташованих на території Полтавської та Харківської областей. За результатами перевірки встановлено, що понад 40 найменувань препаратів вітчизняного та іноземного виробництва, котрі користуються широким попитом у населення, мають ознаки підробки. Зокрема, маркувальна етикетка фальсифікату виготовлена з порушенням загальних стандартів: серія препарату та термін його придатності на упаковці нанесені вручну, є помилки в написанні компанії-виробника тощо.

З незаконного обігу правоохоронці вилучили майже 500 упаковок лікарських засобів. Зразки ліків скеровано на експертизу.

За результатами виявлених порушень визначених законодавством умов щодо здійснення господарської діяльності аптечним закладам було анульовано ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими препаратами.

Розпорядженням Державної служби України з лікарських засобів від 4 листопада ц.р. реалізацію та застосування тих серій медичних препаратів, стосовно яких виникла підозра у фальсифікації, заборонено до завершення перевірки.

Наразі за цим фактом Службою безпеки України розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу України.