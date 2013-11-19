Стала відома причина спалаху кишкових інфекцій у Ялті

Ймовірною причиною підвищення захворюваності на гострі кишкові інфекції в районі Полікуровського пагорба в Ялті (АР Крим) минулого тижня могло стати вживання продуктів харчування, придбаних на стихійних ринках та в точках роздрібної торгівлі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства охорони здоров`я України, такі висновки зроблено згідно з попереднім епідрозслідуванням.

За інформацією Головного управління Держсанепідслужби в АР Крим, станом на 17 листопада з району Полікуровського пагорба госпіталізовано до інфекційного відділення Ялтинської міської лікарні 40 осіб, серед них – 25 дітей з попереднім діагнозом «Гострий гастроентероколіт». Стан госпіталізованих оцінюється як середнього та легкого ступеня тяжкості.

Згідно з повідомленням, захворюваність має спорадичний характер, топографічно розподіляється не рівномірно, групових випадків в організованих колективах не зареєстровано.

Комісією виконавчого комітету Ялтинської міської ради спільно з представниками Держсанепідслужби та МВС України в АР Крим проводяться рейдові перевірки підприємств торгівлі, в т.ч. виявлення місць стихійної торгівлі.

В ході перевірок проведено лабораторні обстеження декретованих осіб (90 осіб), відібрано проби для лабораторних досліджень продуктів харчування, гігієнічних змивів.

За даними прес-служби МОЗ, із 34 проб води, взятих з системи централізованого водопостачання, усі відібрані зразки відповідають вимогам Державних санітарних норм і правил. Фахівцями Ялтинського міжміського управління Держсанепідслужби вивчено стан водопостачання у м. Ялта та встановлено, що в листопаді, згідно з даними міськводоканалу, пориви не зареєстровані. Водночас, з метою уникнення розповсюдження інфекційних захворювань, введено режим гіперхлорування питної води, яка подається населенню.

Проводяться санітарно-епідеміологічні обстеження епіцентрів спалахів (серед мешканців району), встановлено нагляд за контактними особами та за ситуацією в дитячих навчально-виховних закладах. Проводиться санітарно-освітня робота серед населення міста.

Протиепідемічні заходи у епіцентрі спалахів тривають. Ситуація перебуває на контролі Держсанепідслужби України.

Як повідомляв УНІАН, у Ялті минулого тижня 40 людей поступили в інфекційне відділення міської лікарні №1 з проявом гострої кишкової інфекції, серед них є діти. В основному, до лікарні з кишковою інфекцією потрапляли жителі мікрорайону Полікурівка.

17 листопада Прокуратура Ялти відкрила кримінальне провадження за фактом харчового отруєння жителів міста за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України - (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

СЕС взяла проби води і продуктів. До води у «ревізорів» претензій немає. Водночас, місцеві жителі вважають, що винна саме вода, оскільки госпіталізовані їли різні продукти. У місті проводяться масові перевірки «точок» з продажу харчових продуктів.