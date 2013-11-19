Третина населення України боїться голоду

Третина населення України боїться, що в країні може початися голод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна під час круглого столу «80-і роковини Голодомору - уроки минулого для майбутнього».

«Третина населення України (більш як 30% - УНІАН) боїться голоду. Чому цього бояться в незалежній Україні? Ми думали, що такі настрої домінують серед старшого покоління, але це не так. Є побоювання серед молодшого покоління з середнім рівнем доходів», - зазначила соціолог.

Бекешкіна уточнила, що причина таких побоювань пов`язана, зокрема, з невпевненістю населення в завтрашньому дні, що обумовлено нестабільною економічною ситуацією в країні та світі.

Загальнонаціональне опитування населення було проведене Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» з соціологічною службою Ukrainiansociologyservice з 5 по 16 жовтня. Всього опитали 2 тис респондентів старших 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.