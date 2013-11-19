Як правильно заварювати зелений чай

так само, як і чорний. Візьміть чай із розрахунку одна чайна ложка на чашку плюс чайна ложка на заварний чайник, залийте його свіжим окропом і настоюйте 5-7 хвилин. Проте найліпше заварювати зелений чай в окремій чашці. У спеку його можна поставити у холодильник і пити холодним. Обов`язкова умова - чай заварюють лише свіжою водою. До речі, зелений чай можна заварювати багато разів.

У чому користь зеленого чаю

Будь-який чай корисний. Окрім чудового смаку та аромату, він містить значну кількість речовин, потрібних людині: вітаміни, ефірні олії, танін, кофеїн, теобромін та інші.

У зеленому чаї у 10 разів більше вітаміну С, ніж у чорному. Дубильних речовин - у 2 рази. Порівняно з чорним чаєм, зелений має набагато сильнішу збуджувальну та стимулювальну дії.

Лікувальні властивості цього напою вражають. Приміром, дво-триденним настоєм зеленого чаю знищують дизентерійні палички. Вітамін Р чудово зміцнює стінки судин, тому його використовують при лікуванні складних крововиливів та старечій крихкості капілярів. Зелений чай виводить з організму важкі метали.

Регулярно слід пити зелений чай і тим, хто лікується від виразки дванадцятипалої кишки. Лікарі радять усім без винятку щодня випивати щонайменше шість чашок чаю - він принесе тільки користь. Зелений чай не має жодних протипоказань, його можна давати навіть дітям - звичайно, слабший настій.

Як правильно вибрати зелений чай

Найперше, на що слід звернути увагу - ціна. Добрий чай не має коштувати менше 3 гривень за 100 г. Дуже важливо, як він упакований. Чай у жодному разі не має торкатися целофану, найліпший варіант - упаковка з фольги або пергаменту. Листочки доброго чаю обов`язково мають бути скручені, але не плоскі і не різані. Колір - сполучення сріблястого та зеленкуватого відтінків.

Усупереч поширеній думці, великолистковий чай - аж ніяк не найліпший вибір: грубі листки не скручуються і є швидше напівфабрикатом. Якісний напій має ніжний оливковий відтінок, він прозорий, та, постоявши трохи, стає мутним. Тому, кого закачує у транспорті, слід жувати сухий зелений чай - він пригнічує нудоту. Допоможе цей чудо-засіб і у разі кон`юнктивіту, запалення очей. Для цього слід змішати міцний холодний настій зеленого та чорного чаїв з червоним сухим вином (одна чайна ложка на склянку чаю) та промити ним очі.

Будь-які сторонні запахи перебивають, псують смак зеленого чаю. До нього не можна додавати цукор або пити його з цукерками, бутербродами. Зелений чай чудовий сам по собі.

Тест на якість зеленого чаю

Після того як чай настоявся, натисніть на листки, що лишилися після заварювання. Що м`якші вони та ніжніші, то якісніший чай. І ще один секрет: добрий чай має бути свіжим, адже смак він зберігає лише впродовж двох років.