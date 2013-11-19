Як правильно поєднувати продукти харчування

Щоб мати здоровий шлунок і оздоровити систему травлення загалом, треба насамперед правильно харчуватись, стверджує столичний дієтолог Лариса Чопенко. Дотримуючись простих правил, ви зможете оздоровити ввесь організм.

"Після того, як з`їли риби, яєць чи молочних продуктів, не варто пити воду, особливо солодку. Шлунковий сік цим сильно розбавляється і їжа складно перетравлюється. А фрукти найкраще їсти не після їжі, а до неї. Тоді засвояться найкраще, їжа не перевантажуватиме шлунок".

"Ті, хто їсть лише двічі на день, просто-таки вбивають свою систему травлення. Треба щось жувати кожні чотири години протягом дня, аби не набрати зайвої ваги і не отримати гастрит і виразку. Але жувати важливо щось нежирне, наприклад, сухофрукти".

"Після того, як з`їли велику кількість вуглеводної їжі, не можна їсти протягом двох - трьох годин. Необхідно дати харчам добре засвоїтися. Знову ж-таки, аби не перевантажувати травну систему" "Не читайте під час прийому їжі, не дивіться телевізор. Чим менше відволікаєтесь, тим менше їжі буде треба, щоб не мати голоду. Тоді і смак страв відчуватимете удвічі краще. І не наїдайтеся вечорами і вночі. Чим частіше і більше їсте близько до сну, тим більше шансів набрати зайву вагу".

"Пийте на день не менше 2-2,5 літри води. Тоді обмін речовин прискориться. Вода не дасть погладшати після жирних страв. У мене була пацієнтка, яка півроку мучила себе дієтами, але схуднути не могла. Вдень вона майже не пила води. Від цього зайві калорії не спалювалися. Почала щодня пити по кілька літрів води і тоді щотижня худнула на два кілограми. Організм позбавлявся токсинів. Коли є спрага, значить обмін речовин вповільнився на третину, тоді під шкірою починає відкладатися жир".

"Метаболізм пришвидшують будь-які фізичні вправи. Люди із добре тренованими м`язами мають швидший обмін речовин. Щоб тримати себе у формі, достатньо робити ранкову зарядку. Бажано — до сніданку. Тоді їжа буде швидко перетравлюватися. Ввечері після вечері треба гуляти на вулиці хоча б півгодини. За цей час варто пройти не менше 2 кілометрів".

gazeta.ua