Чим загрожують високі рівні "поганого" холестерину у крові

Стенокардія, інфаркт, інсульт, тромбоз - ось розплата за підвищення рівня холестерину в крові. Про те, що серцево-судинні захворювання посідають перше місце серед причин смертності, знають усі. Однак далеко не кожен з тих, хто ходить під дамоклевим мечем інфаркту чи інсульту, усвідомлює це. Більше того, дуже часто люди самі зносять його над своєю головою. І навіть не підозрюють цього. Яким чином? Розказує лікар-кардіолог Олександр ТУРЕНКО.

Існує три головні небезпеки для організму: високий артеріальний тиск, тютюнокуріння і підвищений рівень холестерину в крові. Як засвідчили проведені в Японії у 60 - 70-ті роки дослідження, підвищений рівень холестерину найнебезпечніший з усіх наведених чинників. Помічено, що японці менше за інші народи страждають від захворювань коронарних судин, хоча багато хто з них курить і має підвищений артеріальний тиск. Мабуть, річ у тім, що їх "рятує" низький рівень холестерину в крові. Що ж стосується американців і європейців, серед яких і українці, то вони не можуть похвалитися цим. Наприклад, наприкінці 90-років високий рівень холестерину в крові було зареєстровано майже у 100 млн. американців. Більше того, 90 % опитаного дорослого населення не знали, що контроль за цим показником дасть змогу зменшити кількість серцевих захворювань. За даними Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска, у понад половини українців рівень холестерину в крові значно вищий за норму.

Тепер докладніше поговорімо про вплив холестерину на процеси життєдіяльності людини. Мудра природа не створює нічого зайвого. Тож холестерин необхідний нашому організмові, зокрема, для синтезу жовчі, статевих гормонів, кіркової речовини надниркових залоз. Він становить близько 2% маси тіла і міститься в усіх органах і системах організму: м`язах, серці, печінці, нервовій системі і особливо в головному мозку, де його найбільше. У разі стресу чи навантажень потреба в холестерині зростає.

80% холестерину утворюється в печінці, решта надходить з їжею. В організмі холестерин поєднується з жирними кислотами і створює з білками крові ліпопротеїди - важливі для життєдіяльності сполуки. Залежно від того, якої якості ці жирні сполуки, холестерин стає для нас корисним або шкідливим. Розрізняють насичені і поліненасичені жирні кислоти. "Поганим" холестерин стає в тому випадку, коли поєднується з насиченими кислотами, "хорошим", якщо утворює сполуки з полінасиченими. "Поганий" холестерин легко відкладається на стінках судин і сприяє розвитку атеросклерозу, виникненню тромбів, підвищує ризик виникнення серцево-судинних захворювань (стенокардія, інфаркт міокарда, інсульт тощо). "Хороший" холестерин, навпаки, запобігає виникненню атеросклерозу.

Щоб уберегти себе від небезпечних хвороб, потрібно, по-перше, стежити, щоб рівень холестерину в крові на перевищував норми - від 100 до 180 мг (або 4-6 ммоля) на 100 мг крові (це можна визначити за допомогою аналізів, виконаних у поліклініці). По-друге, треба запобігати підвищенню рівня "поганого" холестерину в організмі і стимулювати утворення "хорошого холестерину". Для цього треба знати, звідки береться той чи той. Насичених жирів, з яких утворюється "поганий" холестерин, найбільше в жирному м`ясі, особливо у свинині та яловичині, ковбасі, сосисках, вершках, твердих сирах, яєчних жовтках, субпродуктах (печінці, нирках, мозку). Ненасичені жири, що утворюють "хороший" холестерин, у значних кількостях містяться в морській рибі (скумбрія, оселедець, тріска, сардини, макрель, червона риба) і різних оліях. Тепер стає зрозумілим, чому японців обходять судинні захворювання, - вони споживають багато морепродуктів.

Цей факт переконливо свідчить про те, що кожна людина спроможна відрегулювати вміст "поганого" і "хорошого" холестерину в своєму організмі.

Як боротися з "поганим" холестерином?

Отже, якщо біохімічний аналіз крові свідчить про підвищений рівень холестерину, потрібно:

- Обмежити вживання м`ясних продуктів і сметани.

- Відмовитися від свинини, баранини, яловичини, надавати перевагу м`ясу птиці і телятині.

- Якомога частіше м`ясо замінювати соєю. За вмістом білка 1 кг сої прирівнюється до 2 кг м`яса.

- Обов`язково ввести до раціону морепродукти: морську рибу (3-4 рази на тиждень) і морську капусту.

- Збільшити споживання овочів і фруктів (особливо сирої моркви, капусти, помідорів, гарбуза, баклажанів, кабачків, буряку, часнику, цибулі), а також нерафінованої олії (соняшникової, оливкової, соєвої, кукурудзяної).

- Стежити, щоб на обідньому столі часто з`являлися продукти, багаті на клітковину і пектини: висівки, квасоля, горох, яблука, зернові (пшениця, овес, горох, гречка, коричневий рис).

- Не забувати про свіжовижатий сік, особливо апельсиновий. Доведено, що вживання однієї склянки апельсинового соку щодня протягом 6 тижнів знижує рівень холестерину в крові на 20 %.

- Надавати перевагу знежиреним або з невеликим вмістом жиру кисломолочним продуктам.

- Маргарин краще не вживати зовсім, особливо людям старшого віку.

- Вживати продукти, що містять лецитин, - речовину, яка знижує рівень холестерину в крові. Зокрема, це соя, квасоля, горох, пшениця і її висівки, гречка, риба, яєчні жовтки (однак не зловживати. Не більше 2-3 яєць на тиждень).

- Раз на тиждень влаштовувати розвантажувальні дні: їсти лише яблука (1,5 кг) або випивати 5-6 склянок яблучного чи апельсинового соку. Два дні на тиждень (середа, п`ятниця) вживати пісну їжу.

- Також корисно приймати спіруліну - по 4 г на добу протягом 2 місяців. Вона сприяє не лише зниженню рівня холестерину в крові, а й насичених жирів, тоді як рівень корисних ненасичених підвищує.

На Заході визначення рівня холестерину в крові стало буденною процедурою. Люди стежать за цим показником і відповідно формують свою дієту. Хоч саме слово “холестерин” у громадській свідомості набуло явно негативного відтінку, насправді він потрібен нашому організмові. Холестерин є компонентом клітинних мембран, попередником жовчних кислот, які регулюють всмоктування жирів. Крім того, він сприяє синтезу деяких гормонів.

Як занадто високий, так і занадто низький рівень холестерину може призвести до розладів здоров’я.

Критично низький: онкологічні захворювання, хвороби органів дихання, ризик смерті від травм.

Високий: атеросклероз, ішемічна хвороба серця.

Загроза, яку несе нам занадто низький рівень холестерину, виглядає досить страшно, але можемо заспокоїти читачів: таке трапляється дуже рідко. У переважної більшості людей біохімічний аналіз крові засвідчує протилежну картину: холестерину забагато. Саме тому дієтологи вчать нас боротися з ним.

У нормі наш організм сам регулює рівень холестерину, утримуючи його в межах приблизно 5 ммоль/л. Однак підвищення вже на дві одиниці є загрозливим станом. Доведено, що концентрація холестерину 7 ммоль/л підвищує ризик смерті від ішемічної хвороби серця удвічі.

Холестерин переноситься в організмі білками (протеїнами) різного типу: ліпопротеїдами високої щільності (ЛПВЩ) та ліпопротеїдами низької щільності (ЛПНЩ). ЛПВЩ – це “добрий” холестерин, за його допомогою жири виводяться з тканин. А ЛПНЩ – “поганий” холестерин, який і формує на судинах оті сумнозвісні бляшки. Отже, при визначенні рівня холестерину в крові слід встановити співвідношення «доброго» і «поганого» холестерину, і тоді може виявитися, що загалом високий показник не є приводом для тривоги.

Більшості людей із високим рівнем холестерину для виправлення ситуації досить змінити дієту. Перше, що рекомендують лікарі, – зменшити споживання жирів. Але при цьому слід розрізняти насичені жири (наприклад, вершкове масло), які підвищують рівень холестерину, і ненасичені (наприклад, рослинна олія), які не завдають шкоди і потрібні організмові. Дослідження засвідчили, що, обмеживши вживання (не треба зовсім від них відмовлятися) насичених жирів, можна знизити рівень холестерину на 10-20 відсотків. Взагалі, слід пам’ятати, що холестерин міститься лише у продуктах тваринного походження. Тому піст – хороша нагода дещо підправити у своєму організмі.