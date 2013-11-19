В Україні автоматично підвищиться низка соцвиплат

В Україні з 1 грудня автоматично підвищиться низка соціальних виплат.

Про це сьогодні повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час відвідування територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За її словами, збільшаться мінімальна зарплата, пенсії, допомога по народженню дитини, виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та ін.

«З 1 грудня буде збільшено розмір низки соціальних виплат, що дозволить забезпечити додаткову підтримку тим, хто її потребує. Перш за все допомогу повинні отримати найбільш незахищені», - зазначила вона.

Зокрема, за словами Королевської, мінімальна зарплата зросте з 1147 до 1218 грн (на 71 грн), мінімальна пенсія за віком - з 894 до 949 грн (на 55 грн). Допомога по народженню першої дитини збільшиться з 29 тис. 160 до 30 тис. 960 грн (на 1,8 тис. грн), а виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , зростуть на 120-152 грн - залежно від віку.

Міністр звернула увагу, що підвищення відбудуться автоматично. «Від людей не буде потрібно жодних додаткових дій. Навпаки, завдання соціальних служб - проконтролювати, щоб кожна людина отримала ті кошти, які їй належать», - резюмувала Королевська.