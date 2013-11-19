Завтра по Україні істотних опадів не передбачається

У середу, 20 листопада, по Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях місцями пройде невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі на Правобережжі країни та в Криму - 0-5° тепла, на узбережжі морів - до 8° тепла, на решті території - 0-5° морозу; вдень - 4-9° тепла, в західній та південній частині подекуди - 11-13°, в Криму - до 16°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 4-9°.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі - 2-4° тепла, вдень - 6-8°.