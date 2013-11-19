Інтернате, до побачення

20 листопада - День спільних дій в кращих інтересах дітей , але в нашій країні досить викривлено уявлення про те , що є кращим для дитини. Згубна практика розміщення дітей в інтернати процвітає , незважаючи на декларативні гасла про цінності сімейного виховання .

Хоча міжнародна спільнота вже давно визнало шкідливість інтернатів для дітей і зробило рішучі кроки у подоланні цієї проблеми, Україна ще залишається в радянському часі. Більше 80 000 дітей живуть в ізоляції від суспільства, в казенних умовах. Це ціле місто дітей, що живуть за закритими дверима.

Громадянська кампанія « Відкриваємо двері дітям » показує можливий шлях відмови від інтернатів та переходу до виховання дітей у сімейному середовищі. У рамках кампанії ми об`єднуємо громадські організації, благодійні фонди, представників міжнародної спільноти, ЗМІ та бізнесу для впровадження рішучих кроків і створення соціального тиску для подолання проблеми. Кампанія є масштабним проектом, який реалізується в 12 країнах Європи. Головний національний партнер кампанії в Україні - благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», що реалізує програму «Сирітству-ні!».

Кампанію в Україні представить Галина Постолюк, директор благодійної організації «Надія і житло для дітей» (організатор кампанії). Серед запрошених спікерів: Юкіе Мокуо - Представник Дитячого Фонду ООН ( ЮНІСЕФ) в Україні, Юрій Павленко - Уповноважений Президента України з прав дитини та Дарина Касьянова - керівник програми « Сирітству - ні», а також випускники інтернатів, директор дитячого будинку .

На завершення заходу в невеликому, але яскравому перформансі діти покажуть, через які недитячі випробування їм довелося пройти в стінах інтернатів. Вони намалюють мрії про щасливе дитинство , якого у них не було, і запропонують присутнім взяти символічні ключі від дверей, відкриття яких так чекають тисячі дітей по всій країні.

11.00 - 11.30 - реєстрація, огляд експозиції «ІНТЕРНАТ : ВСЕ НАЙКРАЩЕ - ДІТЯМ».

11.30 - 12.00 - виступ спікерів, презентація кампанії, перфоманс від дітей «ВІДКРИЙТЕ ДВЕРІ».

12.00 - 12.30 - прес - брифінг

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