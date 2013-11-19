ВР відхилила законопроект "Про лікарські засоби"

Верховна Рада України відхилила урядовий проект Закону про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" (щодо державної реєстрації лікарських засобів).

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроекту у першому читанні проголосували 203 народних депутатів із 383, зареєстрованих у сесійній залі.

Пропозиція направити законопроект до профільного комітету на доопрацювання також не набрала достатньої кількості голосів. За неї проголосували лише 195 народних депутатів із 382, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонувалося внести зміни до статті 9 Закону "Про лікарські засоби", згідно з якою для державної реєстрації лікарських засобів, що базуються або мають відношення до об`єктів інтелектуальної власності, на які відповідно до законів України видано патент, заявник подає лист, в якому вказується, що права третьої сторони, захищені патентом або передані за ліцензією, не порушуються у зв`язку з реєстрацією лікарського засобу.

Таким чином, при реєстрації заявник не повинен подавати засвідчену відповідно копію патенту або ліцензії, якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засобу, а також документ, що підтверджує чинність патенту в Україні.