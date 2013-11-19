В Україні достатньо високий рівень забезпечення прав дитини

Україна належить до країн з достатньо високим рівнем забезпечення прав дитини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це сказала голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе Мокуо під час спільної прес-конференції з Уповноваженим Президента України з прав дитини Юрієм Павленком до Дня спільних дій в інтересах дітей - Дня прийняття Конвенції ООН про права дитини, який у світі відзначається 20 листопада.

Дивлячись на всі ті високі зобов’язання щодо захисту прав дітей, які взяла на себе Адміністрація Президента України, Кабінет міністрів України, ми констатуємо той факт, що питання захисту прав дитини в Україні справді на високому рівні. Це дуже хороша новина», - наголосила голова ЮНІСЕФ в Україні.

Мокуо визнала значний поступ України в напрямку забезпечення та захисту прав дитини та подякувала за співпрацю Уповноваженому Президента з прав дитини. «За два роки діяльності Уповноваженого з прав дитини відбулося багато зрушень у напрямку захисту прав дітей», - сказала вона.

За словами Павленка, в Україні стабільно зменшується кількість дітей, які втрачають батьківську опіку, а кількість дітей-сиріт, влаштованих у сімейні форми виховання, - постійно збільшується. «Реалізується успішна, результативна, визнана ефективною міжнародними експертами політика щодо усиновлення та влаштування дітей-сиріт у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу», - сказав він.

«Малюкова смертність за останні роки знизилася на 27%», - зазначив Павленко. У цьому контексті Уповноважений Президента наголосив, що Україна повністю виконала Цілі розвитку Тисячоліття, які, зокрема, полягають у зниженні на 2/3 показника малюкової та материнської смертності від базового 1990 року. Також він зауважив, що на сьогодні «це показник держав європейського регіону».

«Протягом 2012-2013 років маємо сталість показника захворюваності і стабільність показника інвалідності - це свого роду позитив, адже свідчить про результат застосування найкращих практик виявлення хвороб у дітей», - продовжив Уповноважений Президента.

Павленко також додав, що в Україні збільшується матеріальна допомога сім’ям із хворими дітьми, дітьми-інвалідами, запроваджено соціальну підтримку сімей з дітьми, реформуються інтернатні заклади в центри з надання допомоги сім’ям з дітьми, центри реабілітації для дітей. Крім того, відзначив він, запроваджується інклюзивна освіта, зростає кількість дитячих садків та позашкільних закладів.

Водночас, акцентував увагу Павленко, практично кожне право дитини в Україні все ще потребує захисту.

Уповноважений Глави держави звернув увагу на те, що Конвенція ООН про права дитини є важливим документом для розуміння дитиною та дорослими. «Втім, як показують дослідження, хоча 96% дітей і знають про Конвенцію ООН про права дитини, але далеко не всі діти, а в тому числі й дорослі, розуміють цей документ, не знають змісту статей, не знають прав дитини й не вміють їх відстоювати», - сказав він.

За словами Павленка, дитина, яка знає та вміє користуватися своїми правами, є більш захищеною і здатною сформувати свої обов’язки по відношенню до інших. Саме тому Уповноважений Президента з прав дитини розпочав цикл уроків про права дитини в загальноосвітніх школах та направив звернення до Міністерства освіти і науки щодо вдосконалення практики і формату викладання шкільного предмету про права дитини, імплементації положень Конвенції в усі предмети гуманітарного та природничого циклів у школах.