В Україні зменшилася кількість дітей за гратами

Уже за перший рік дії нового Кримінального процесуального кодексу, який набув чинності 20 листопада 2012 року, зменшилася кількість дітей в колоніях, СІЗО та дітей, притягнутих до кримінальної відповідальності.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента України, про це заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко під час прес-конференції.

За його словами, новий КПК став ключовим етапом гуманізації правосуддя щодо дітей.

Так, за його словами, якщо станом на 1 листопада 2012 р. в колоніях перебувало 1289 дітей, то на 1 листопада 2013 р. вже 968 дітей; якщо в СІЗО перебувало 553 дитини, то станом на цей період - 273 дитини.

«При цьому, я нагадаю, в 2010 році в СІЗО утримувалось 976 дітей, а в колоніях відбувало покарання майже 1500 дітей», - сказав Уповноважений Президента з прав дитини.

Крім того, за його словами, зменшилася кількість дітей, які умовно відбувають покарання, «тобто щодо яких ухвалено рішення про звільнення від відбування кримінального покарання з випробуванням».

«Якщо до 2012 року кількість дітей, які умовно відбувають покарання щорічно збільшувалася (для порівняння: в січні 2011 р. на обліку в кримінально-виконавчій інспекції перебувало 4353 дитини, а в 2012 р. - 4945 дітей), то станом на січень 2013 р. таких дітей вже стало 3518», - констатував Павленко.

Він пояснив, що гуманізація кримінального правосуддя призвела до більш об’єктивного та швидкого розгляду справ щодо дітей, які в конфлікті з законом, а також до зменшення як термінів, так і більш активного використання судами звільнення від кримінальної відповідальності дітей із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

Разом з тим, за його словами, потрібно розробити нові форми соціальної роботи з дітьми, які перебувають в конфлікті з законом, і запровадити більш широкий спектр примусових заходів виховного характеру по відношенню до них.

Павленко також зауважив, що відповідно до вимог нового КПК відбулося підвищення кваліфікації слідчих та суддів, які спеціалізуються на справах щодо дітей.