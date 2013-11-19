Догляд за дитиною до 3-х років зараховується до страхового стажу

Верховна Рада України ухвалила поданий урядом закон про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" щодо зарахування до страхового стажу періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 333 народних депутатів із 392, зареєстрованих у сесійній залі.

Так, в абзаці другому частини першої статті 7 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” встановлюється, що період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Прикінцевими положеннями встановлюється, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Також встановлюється, що у разі, коли особи перебували у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у період з 1 січня 2011 року до набрання чинності цим законом, час відпустки зараховується до страхового стажу.