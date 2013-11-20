ВР підвищила штрафи для нетверезих водіїв

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп`яніння.

Як передає кореспондент УНІАН, за закон народного депутата від Партії регіонів Володимира Олійника проголосували 260 народних депутатів із 380, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом вносяться зміни до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, де згідно з абзацом другим частини першої керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп`яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, - тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб і на інших осіб – накладення штрафу від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб.

Змінами до абзацу другого частини другої встановлюється, що повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого і на інших осіб - адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

В абзаці другому частини третьої встановлюється, що дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, - тягнуть за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк до 10 років з оплатним вилученням транспортного засобу і на інших осіб - адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу.