Контракти з керівниками лікарень укладатимуть на 3-5 років

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров`я (щодо строків укладання контрактів з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров`я).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 327 народних депутатів із 382, зареєстрованих у сесійній залі.

Авторами закону є лідер КПУ Петро Симоненко та депутат від Компартії Ірина Спіріна й Петро Цибенко.

Законом передбачено частину дев’яту статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я викласти в редакції, згідно з якою керівники державних, комунальних закладів охорони здоров`я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту строком від 3 до 5 років.

Якщо після закінчення строку дії контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія контракту вважається продовженою відповідно до закону.

Порядок укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типова форма такого контракту затверджується Кабінетом міністрів України.

У Прикінцевих положеннях відзначається, що цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього закону.

Контракти з керівниками державних, комунальних закладів охорони здоров’я, що були укладені до дня набрання чинності цим законом, діють до закінчення строку їх дії.

Кабмін у тримісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього закону, має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом, розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації; забезпечити приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.