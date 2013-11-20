Майже дві третини дітей в Україні зазнають покарання

61,2% дітей у віковій групі 2-14 років зазнають щонайменше одного з видів психологічного чи фізичного покарання з боку своїх матерів або осіб, які здійснюють догляд за ними.

Як повідомили УНІАН у ЮНІСЕФ Україна, такими є результати дослідження МІКС (Мультиіндикаторного кластерного обстеження домогосподарств), яке в Україні проводив Державний комітет статистики разом з ЮНІСЕФ.

“61,2% дітей у віковій групі 2-14 років зазнають щонайменше одного з видів психологічного чи фізичного покарання з боку своїх матерів або осіб, які здійснюють догляд за ними, або інших членів домогосподарства. Крім того, 11% домогосподарств вважають, що фізичне покарання потрібно застосовувати до дитини”, - йдеться у дослідженні.

ЮНІСЕФ з нагоди Всесвітнього дня дитини та річниці прийняття Конвенції ООН про права дитини наголошує на необхідності приділення набагато більшої уваги тому, що насильство і порушення прав мільйонів дітей в усіх країнах світу та з різних верств суспільства залишаються непоміченими.

«Дуже часто насильство залишається прихованим: випадки насильства не виявляються, про них не звітують, і, що найгірше, це дуже часто сприймається як належне, - заявив виконавчий директор ЮНІСЕФ Ентоні Лейк. - Ми всі несемо відповідальність за те, щоб зробити приховане помітним – від органів влади, що мають прийняти та забезпечити реалізацію законів про заборону насильства, до окремих громадян, які не повинні мовчати, якщо вони стають свідками або підозрюють, що сталося насильство чи порушення прав людини».

Насильство може мати різні форми, у тому числі це домашнє насильство, статеві домагання або жорстокі дисциплінарні покарання, які часто трапляються в умовах війни або конфлікту. Насильство може завдати фізичної та психологічної шкоди дітям.

У світі, за даними ВООЗ, близько 150 млн дівчаток і 73 млн хлопчиків у віці до 18 років піддавалися сексуальному насильству та експлуатації. Кожного року від 133 до 275 млн дітей стають свідками епізодів агресивної поведінки між батьками.

На початку цього року ЮНІСЕФ розпочав кампанію «Зупинимо насильство проти дітей».

Всесвітній день дитини є річницею прийняття Конвенції ООН про права дитини. У 2013 році виповнюється 24 роки з дати прийняття цієї конвенції. Цей документ став першою міжнародною конвенцією, що встановила зобов’язання держав забезпечувати й утверджувати права дитини. Конвенцією передбачено, що кожна дитина має право жити, рости та бути захищеною від усіх форм та видів насильства.