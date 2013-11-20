Показники захворюваності на грип не перевищують епідпороги

Показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України.

Про це свідчить інформація Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров`я України" за 11-17 листопада 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 162 012 осіб, серед них 111 625 (68,9%) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 35,6 на 10 тисяч.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 67,7, а найменший - у Харківській областях – 13,9 на 10 тисяч населення.

За звітний тиждень було госпіталізовано 6 641 особу, серед них – 5 235 (78,8%) становили діти до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем збільшився темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих та дітей до 17 років і становить, відповідно, 1,3% та 5,8%.

За 46 тиждень 2013 року на території України летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано, як і за попередній тиждень. В цілому, епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

Загальна кількість вакцинованих проти грипу склала 127 217 особу. За звітний тиждень щеплено проти грипу 32 386 осіб, що більше на 29% ніж за минулий тиждень. Серед щеплених осіб проти грипу, кількість дітей до 17 років становить 18%.