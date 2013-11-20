Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра у східних областях України, у Криму та Приазов`ї без опадів, на решті території очікуються невеликі дощі (у західних областях місцями).

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів до 11°, у східних областях від 2° тепла до 3° морозу; вдень 6-11° тепла, на півдні Одещини та у Криму 12-17°.

У Києві та області у четвер очікуються невеликі дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с.

Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.