В Україні стартувала громадянська кампанія "Відчиняємо двері дітям"

Сьогодні в Києві стартувала громадянська кампанія «Відчиняємо двері дітям».

Як передає кореспондент УНІАН, у ході презентації заходу наголошувалося, що основними завданнями кампанії є підвищення поінформованості суспільства про шкоду і неприйнятність зростання дітей в інтернатах та про альтернативи перебування сироти в інтернатному закладі.

Учасники презентації зазначали, що громадянська кампанія має на меті покращити якість життя дітей, які ростуть у спеціалізованих закладах (інституційний догляд), а також дітей, які починають самостійне життя після інтернатів. Це стане можливим після переходу від інституційного догляду до виховання дітей у сім’ї.

За словами експертів, багаторічний міжнародний і український досвід переконують, що дитячі інтернати — це не необхідність і забезпечити права дітей можна в значно кращий спосіб. Активна діяльність громадських організацій в Україні, останні політичні заяви Президента України та нормативні документи створюють можливості для здійснення реальних перетворень у сфері захисту дітей.

За словами Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка, реформа в інтернатній системі має здійснюватися за врахуванням, насамперед, дитини.

«Сьогодні в Україні реалізувати кампанію можливо лише тоді, коли будуть об’єднані зусилля багатьох громадських організацій, міністерств, які утримують інтернатні заклади, міської влади. Президент України чітко поставив завдання – зробити все, щоб зберегти родину для дитини, не допустити відриву і направлення її у інтернат ний заклад у разі якщо родина потрапила у складні життєві обставини. Якщо не вдалося зберегти родину, якнайшвидше знайти нову родину для дитини. Через усиновлення, опіку, піклування. Сьогодні законодавство має дуже багато сімейних форм виховання дитини-сироти. Сьогодні в Україні ще діє система інтернат них закладів, яка була створена була в умовах голодомору в умовах репресій, в умовах війни. Коли справді була величезна безпритульність, а державній машині потрібно було концентрувати дітей, щоб ними керувати, робити їх сіренькими і контрольованими. Сьогодні Україна зовсім інша, тому існування посткомуністичних закладів руйнує дитину, а не розвиває її. Це неприйнятно», - вважає Павленко.

Він наголосив, що сьогодні в Україні 967 інтернатних закладів, з них лише 5% для обдарованих дітей, інші для сиріт.

«У більшості своїй інтернати не є запитуваними і не є потрібними для дітей 21-го століття. Тому Президент чітко ставить завдання - реформа інтернатних закладів має модернізувати ці заклади. Ніхто не говорить про закриття. Ці заклади мають надавати багато послуг та допомогу дітям та родинам», - сказав Павленко.

Уповноважений підкреслив, що в інтернатних закладах із понад 80 тисяч дітей, які там перебувають, лише 13 тисяч дітей-сиріт. «Інтернати – порожні, тому держава фінансує сьогодні потреби не дитини в інтернатному закладі. Держава фінансує порожні стіни і утримує робочі місця. Сьогодні держава виділяє на утримання інтернат них закладів 5 мільярдів 700 млн грн. З них на потреби дитини іде 787 млн грн. – це одяг, взуття, харчування, ліки. А майже 5 мільярдів – це заробітна плата, оплата комунальних послуг і вього того, що до дитини не має жодного стосунку», - наголосив Павленко.

Керівник програми «Сирітству - ні» Благодійного фонду Ріната Ахметова Дарина Касянова висловила переконання, що інтернати в Україні необхідно закривати.

«Я дуже багато разів була в інтернатих закладах. Зовні там здається усе дуже гарним та комфортним. Але, дивлячись в очі дітей, стає очевидним, що не місце дітям в інтернатах. Можливо вони і мають право на існування, але окремо від дітей. Україна почала реформувати інтернатну систему у 2006 році і щороку ми чуємо, що до реформування треба підодити еволюційно. Я вважаю, досить еволюції, час переходити до революції. Необхідно закривати інтернатні заклади. Фонд Ріната Ахметова працює у темі сирітства вже 5 років. Щодня ми бачимо, які діти переходять до сімей з інтернатів. Це глибоко травмовані діти. І якщо фізичні травми можна залікувати, то душевні, на жаль, вилікувати не можна. Хоч би які зусилля та кошти ми прикладали», - переконана Касьянова.

Вона наголосила, що фонд Ріната Ахметова виступив головним національним партнером цієї кампанії тому, що у фонді вірять, що Україна у змозі зробити усе, щоб кожна дитина мала повноцінну, люблячу, безпечну родину.

«Для цього потрібно зробити дві речі – зберегти дитині біологічну родину, якщо це можливо, якщо ні, знайти добрих, люблячих батьків. Нічого кращого у світі ще не вигадали», - сказала Касянова.

Кампанія з деінституціалізації «Відчиняємо двері дітям» впроваджується на рівні ЄС та у 12 країнах Європи, включаючи Україну. Кампанія закликає ЄС і уряди європейських країн здійснити перехід від інституційної системи догляду дітей до системи, яка заснована на вихованні дитини в сім’ї.

Кампанія офіційно стартувала 6 червня 2013 року під лідерством двох організацій - Eurochild (мережа неурядових організацій європейських країн) та Hope and Homes for Children (Міжнародна благодійна організація ‘Надія і житло для дітей’).

Національним координатором кампанії в Україні є Представництво благодійної організації ‘Надія і житло для дітей’ в Україні. На сьогодні до кампанії приєналося 14 провідних громадських організацій, які працюють в інтересах дітей в Україні. Головним національним партнером кампанії є Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». Мета та завдання кампанії підтримують представництвами провідних міжнародних організацій. Свою підтримку кампанії висловили Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Представництво Європи, інші міжнародні організації.