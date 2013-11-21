Україна одна з країн - лідерів з протидії курінню

У 2013 році Всесвітня організація охорони здоров`я визнала Україну одним з лідерів у світі з протидії куріння.

Про це сьогодні - у Міжнародний день відмови від куріння - заявила в інтерв`ю УНІАН голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я України Тетяна Бахтєєва.

Парламентарій проінформувала, що Україна в 2013 році увійшла до числа країн, де впроваджені рекомендовані ВООЗ стратегії по боротьбі з тютюном ( Комплекс заходів MPOWER ) . Посилаючись на дані « Доповіді ВООЗ щодо глобальної тютюнової епідемії» Бахтєєва розповіла, що Україна також у числі 35 країн, де повністю впровадили рекомендовані ВООЗ стратегії - щодо моніторингу споживання тютюну й з попередження про небезпеки, пов`язаних з тютюном.

« Сформована в останні роки законодавча база, дозволила нам встановити рекомендовані ВООЗ розміри текстів і форми попереджень про шкоду куріння для здоров`я. Сьогодні площа таких попереджень в Україні становить 50 % площі пачки сигарет і супроводжується спеціальним попередженням у вигляді малюнків - піктограм. Ми також досягли високих показників за рівнем заборони реклами тютюнових виробів, стимулювання їх продажу і спонсорства (проблемою залишається лише реклама в інтернет- виданнях для дорослих) і підвищення податків на тютюнові вироби. Сьогодні в Україні частина податку у роздрібній ціні на сигарети становить 67 % , при рекомендованих ВООЗ 75 % » , - сказала Бахтєєва.

Вона нагадала , що в Україні за останні 5 років практично в 9 разів зросли акцизи на сигарети - з 49 коп в 2008 році до 4,3 грн . в 2013 р.

«Серйозний прогрес досягнуто і в реалізації стратегії по звільненню від тютюнового диму громадських місць. З 2012 року в Україні Законом заборонено курити практично у всіх громадських місцях . Завдяки цьому, Україна вже не входить до ТОП - 10 країн з найбільш високими рівнем поширення куріння » , - сказала парламентарій.