Чим відрізняється скарлатина від звичайної застуди

Скарлатина - інфекційне захворювання, викликане стрептококом.

Передається повітряно-крапельним шляхом, тобто при кашлі, чханні, розмові з хворим. Час від зараження до появи симптомів - до двох тижнів. Хворіють на скарлатину переважно діти від року до шістнадцяти. Немовлята, за рахунок маминого імунітету, від скарлатини захищені. На скарлатину хворіють один раз у житті, імунітет залишається назавжди.

До винаходу антибіотиків від скарлатини гинуло безліч дітей, а ще більше отримували дуже важкі ускладнення у вигляді хвороб нирок і серця. У наш час вчасно поставлений діагноз «скарлатина» - це практично гарантоване одужання без подальших неприємностей. У того різновиду стрептокока, який викликає скарлатину, є вкрай неприємна особливість - він виділяє ерітротоксин.

Ерітротоксин - речовина, завдяки якій скарлатину легко впізнати і відрізнити від інших дитячих захворювань.

Ось основні симптоми скарлатини:

Захворювання проявляє себе гостро, миттєвим підвищенням температури і болем у горлі. Стрептокок, за своїм звичаєм, дуже любить селитися саме на піднебінних мигдалинах.

Через кілька годин після старту скарлатини на тілі з`являється висип. Висип дрібний, червоні точки по всьому тілу.

Крім того, при скарлатині висип на обличчі відсутній у районі носогубного трикутника, а щоки стають яскраво-червоними. Виглядає це досить характерно, переплутати складно. Цей висип - реакція шкіри на той самий ерітротоксин, який характерний саме для цього стрептокока. Найбільше висипу на згинах рук і ніг.

Язик при скарлатині - малинового кольору

Важка ангіна, охриплість голосу, біль при ковтанні.

Шкіра стає сухою, а через кілька днів починає лущитися

При правильному діагнозі і вчасному початку лікування скарлатиною можна хворіти і вдома.

Крім антибіотиків, які є основним засобом боротьби з інфекцією в цьому випадку, нешкідливо проводити всі заходи, які показані при будь-якій ангіні - полоскання, багато пити, постільний режим. Полегшення після прийому антибіотиків може настати досить швидко, але антибіотики потрібно пропити повним курсом, інакше можливий рецидив захворювання.

Дитині необхідно втриматися від контакту з однолітками тижні на три мінімум. Це пов`язано з тим, що організм досить сильно «налаштований» проти стрептокока, а його навколо - скільки завгодно. Це може стати причиною формування алергічних процесів, які дитині абсолютно ні до чого.

Виклик дільничного педіатра в разі подібних симптомів миттєво прояснить ситуацію і допоможе вам легко уникнути неприємних наслідків скарлатини.

lady.tochka.net