В українських лікарнях скорочують медиків передпенсійного віку

У деяких українських медустановах в рамках реформи системи медичної допомоги скорочують співробітників передпенсійного віку.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки медиків України Олег Панасенко, пише ГолосUA

«Нерідко скорочують навіть співробітників передпенсійного віку. Таке ставлення остаточно доб`є вітчизняну медицину, що тримається саме на таких людях. У них же ще збережений дух патріотизму, любові до своєї професії, вони вважають нижче своєї гідності піти, кинути медицину. Працюють за копійчану плату, а їх ще й звільняють», - сказав він.

Зокрема, О. Панасенко повідомив, що нещодавно на «швидкій допомозі» в Харкові змусили підписати контракти людей передпенсійного та пенсійного віку.

«Молодь не йде туди працювати, так давайте ще й цих звільнимо!», - обурився він.