Українці відпочиватимуть на Новий рік 7 днів

Кабінет міністрів України прийняв постанову про перенесення низки вихідних днів на період новорічних свят 2014 року. Згідно з постановою, українці відпочиватимуть із 1 до 7 січня 2014 року включно, повідомила журналістам заступник міністра соціальної політики Лідія Дроздова після засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Дроздової, «уряд ухвалив рішення про перенесення низки вихідних днів із тим, щоб були вихідні дні з 1 до 7 числа включно. Щоб забезпечити, з одного боку, раціональне використання робочого часу - це на прохання людей, які працюють на підприємствах... З іншого боку, щоб забезпечити безперебійну роботу Пенсійного фонду, Казначейства, щоб не затримувати соціальні виплати», - розповіла заступник міністра.

Дроздова уточнила, що відпрацьовувати по суботах вихідні українцям доведеться два дні в січні, і один у лютому. «За 2 січня відпрацьовуватимуть 11 січня, за 3 січня — 25 січня і за 6 січня - 8 лютого. 1 і 7 січня у нас, згідно із законом, вихідні», - зазначила Дроздова.