Завтра в Україні очікуються дощі
15:09, 21 листопада 2013Країна
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Крім сходу та Криму
Завтра у східній частині України, у Криму та Приазов`ї без опадів, на решті території невеликі дощі.
Вночі та в першій половині дня місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11°, на сході країни близько 0°; вдень 6-11° тепла, на півдні Одещини та в Криму 14-19°.
У Києві та області у п’ятницю очікуються невеликі дощі. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.
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