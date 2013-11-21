Найбільш уразливі на ринку праці молоді жінки

17:22, 21 листопада 2013
Країна
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А також жінки старше 45 років

З точки зору дискримінації найбільш уразливі на ринку праці молоді жінки, а також жінки старше 45 років.

Про це сказала міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час національної конференції, присвяченої питанням дискримінації в оголошеннях про вакансії, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

«Наші чоловіки і жінки стикаються з дискримінацією під час прийому на роботу, просування по службі, різницею в оплаті праці. Ще більш уразливі на ринку праці молоді жінки, а також жінки старше 45 років», - сказала Королевська.

За словами міністра, цю ситуацію підтверджують і дані соціологічних досліджень.

«Понад 40% опитаних стикалися з порушенням своїх трудових прав або трудових прав своїх близьких. Дискримінаційні оголошення про вакансії потім породжують безправ`я людей на робочих місцях», - сказала вона.

На боротьбу з такими явищами вже відреагувала Державна служба зайнятості, технічні засоби якої практично виключають можливість розміщення дискримінаційних оголошень про вакансії, які публікуються службою.

Міністр також нагадала, що з недавнього часу цією роботою почала займатися і Державна інспекція з питань праці. Держпраці, відповідно до статті 24 нового Закону «Про зайнятість населення», отримала можливість штрафувати роботодавців та агентства, які публікують дискримінаційні оголошення.

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