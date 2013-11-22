Паста з калини позбавить від жіночих недуг

Свята Хільдегарда вважала калину жіночим деревом, а всі частини калини - цілющими ліками для прекрасної половини людства.

Олена Світко, натуропат, народна цілителька стверджує, що препарати кори калини підвищують тонус матки, мають судинозвужувальні, знеболюючі і антисептичні властивості. Їх також застосовують при маткових кровотечах, особливо в клімактеричному періоді. При безплідді св. Хильдегарда призначала відвар: 10 г подрібненої кори варити в 0,5 л води на слабкому вогні протягом 20 хв. Процідити. Пити по 20 мл три рази в день безпосередньо перед їжею. Квіти калини – чудовий афродизіак і антисептик.

При запальних хворобах статевих жіночих органів народна медицина рекомендує пити настій квітів калини і календули. Змішати по 5 г квітів калини і календули, залити скл. кип`ятку і настоювати 10 хв. Процідити і пити по 100 мл двічі в день до їжі. Таким же настоєм можна робити спринцювання. Як протизапальний засіб добре діє настій квітів калини: 1 ст. л. сировини залити 1 скл. кип`ятку, настоювати 10 хв, процідити. Додати на смак мед. Пити перед сном курсами з 14 днів, перерва між курсами - 2 тижні.

Плоди калини використовують як заспокійливий і снодійний засіб при нервовому перезбудженні, як спазмолітичний і гіпотензивний засіб - при атеросклерозі і підвищеному артеріальному тиску.

Плоди калини – дуже вітамінні, багаті ефірними оліями і мають потогінну дію, тому при респіраторних захворюваннях, грипі з підвищенням температури тіла незамінний калиновий чай: або просто кисть, прямо з гілочкою запарена в каструлі, або запарені розтовчені калинові ягоди (1 ст. л. на склянку кип`ятку) з медом. А смачним калиновим джемом не тільки ласують, але і усувають кашель.

Калинова паста для жінок. Вичавити сік калини і випарювати його на водяній лазні до загусання. У одержану пасту (її повинно бути 200 г) додати тертий шоколад (100 г), імбир, корицю, ваніль і полин (по 2 г). Все ретельно перемішати. Пасту намазують на хліб і їдять кілька разів в день.

Не можна зловживати ягодами калини, соком і іншими препаратами з цієї рослини людям, схильним до тромбоутворення і з підвищеною здатністю згущуватися крові, із зниженим тиском, а також вагітним.

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