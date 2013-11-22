Україну накриє потужний євроциклон: снігопади і заметілі

Україну накриє потужний європейський циклон: снігопади і заметілі

На Україну насувається потужний циклон з південного заходу Європи, який спровокує похолодання в центрі і на півночі країни, включаючи Київ. З понеділка , 25 листопада, в цих регіонах очікуються снігопади, повідомляє www.newsru.ua

Негода почнеться з сильних дощів, які спершу пройдуть вночі на заході країни, а вранці та вдень на заході , в центрі і на півночі України, включаючи Київ, опади перейдуть у мокрий сніг.

За словами синоптика , для такого циклону характерний штормовий вітер від 15 м / с. Тому українцям варто побоюватися снігових заметілей . Через опади значно знизиться видимість на дорогах , на лініях електропередач і деревах можливі налипання снігу.