На систему опіки над недієздатними особами чекають реформи

Прем`єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що Мінсоцполітики розпочало роботу з реформування системи опіки над недієздатними особами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, про це прем`єр-міністр написав у листі у відповідь на подання Омбудсмана щодо необхідності законодавчих змін у сфері забезпечення прав недієздатних осіб.

У своєму листі Азаров також поінформував, що Мінсоцполітики розробляє проект закону «Про органи опіки та піклування» (з урахуванням пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій). Також на стадії опрацювання перебуває питання проведення експерименту щодо представництва інтересів осіб із інвалідністю, які не усвідомлюють значення своїх дій та не можуть керувати ними.

У відповіді прем’єр-міністра також повідомляється, що наразі вже підготовлено проект державного стандарту підтриманого проживання, яким передбачається навчання та розвиток навичок самостійного проживання, організації розпорядку дня, ведення домашнього господарства, представництво інтересів, надання допомоги в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, інформації з питань соціального захисту населення, допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги, а також організацію медичного патронажу.

«Мін’юсту, Мінсоцполітики та МОЗ доручено підготувати пропозиції щодо визначення шляхів подальшого вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів у частині забезпечення захисту прав і законних інтересів недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, та утворення робочої групи з метою підготовки пропозицій щодо внесення відповідних змін до таких актів», – йдеться у листі прем’єр-міністра.

Вжиття таких заходів та узагальнення їх результатів, на думку голови уряду, дасть можливість забезпечити належну реалізацію прав і законних інтересів зазначених осіб.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Уповноважений ВР з прав людини Валерія Лутковська направила Азарову подання з пропозицією доручити Міністерству юстиції України створити робочу групу для напрацювання змін до законодавства відповідно до міжнародних стандартів у сфері забезпечення належної реалізації прав і законних інтересів недієздатних громадян.

У поданні йдеться, що до Уповноваженого з прав людини останнім часом збільшилася кількість звернень щодо невиконання обов’язків опікунами і піклувальниками стосовно недієздатних і громадян, дієздатність яких обмежена. Результати проваджень омбудсмена за конкретними зверненнями в інтересах недієздатних осіб також свідчать про формалізм у здійсненні такого контролю органами опіки і піклування.