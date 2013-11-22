Погода на вихідні

Завтра в Україні пройдуть невеликі дощі, вдень 5-10° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, вночі у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях помірні дощі, місцями туман; лише у східній частині, Криму та Приазов`ї без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11°, на сході країни від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, у південних областях 10-15°, в Криму до 18°.

У Київській області завтра хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий дощ; місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°.

У столиці вночі помірний, вдень невеликий дощ; слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 7-9°.