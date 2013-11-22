Наступного тижня в Україні сніг

На початку наступного тижня в Україні очікується мокрий сніг, сильні дощі та похолодання.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, у зв’язку з переміщенням в Україну активних циклонів очікується зміна погодних умов.

25 листопада у західній частині дощ з переходом у мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; в північних, центральних, південних областях пройдуть сильні дощі; на більшій частині території країни пориви вітру 15-20 м/с.

26-27 листопада в західних, північних, Вінницькій, Черкаській області йтиме мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, на дорогах ожеледиця; на решті території дощ з переходом в мокрий сніг.

Також в ці дні метеорологи прогнозують зниження температури повітря: вночі та вдень до 2° тепла -4° морозу (вночі 27 листопада на заході до 2-7° морозу), на півдні та південному сході до 0 -6° тепла.