Хвороби "написані" на обличчі

Прищики, втім як і мішки під очима, здатні розповісти багато чого про стан нашого здоров`я. Але хворобу завжди легше попередити, ніж лікувати. Щоб з`ясувати, чи є у вас схильність до того або іншого захворювання, деколи достатньо уважно подивитися в дзеркало. Зверніть увагу: наведена нижче інформація у жодному випадку не може служити альтернативою візиту до лікаря. Це лише привід задуматися про своє здоров`я і здоров`я своїх близьких, збалансувати харчування і почати вести здоровий спосіб життя.

Чоло

Товста шкіра зі щільними, ніби «надутими» зморшками у верхній частині лоба може свідчити про ослаблені нирки.

Ймовірна причина появи коричневих плям на шкірі поблизу коріння волосся — проблеми з печінкою.

Брови

Рідкі брови з короткими, ламкими волосками можуть сигналізувати про те, що необхідно перевірити щитовидну залозу. Якщо брови від природи дуже вузькі, то найчастіше це викликано браком жіночого гормону естрогену.

Якщо ж навпаки, брови у жінки нагадують брови Леоніда Ілліча — такі ж широкі і кущисті, то велика ймовірність того, що в надлишку присутній чоловічий гормон — тестостерон.

Очі

Верхня повіка

Так звані «запалі» очі або різка складка між рухомою і нерухомою частиною верхньої повіки свідчать про зниження загального тонусу і брак енергії. Повіки, що «набрякли», можуть бути ознакою того, що серце не справляється з навантаженням і б`ється недостатньо сильно для того, щоб доставити потрібну кількість крові до нирок.

Нижня повіка

Ділянка під очима «показує» стан сечового міхура і нирок. Якщо утворюється невелика припухлість, велика ймовірність неполадок з сечовим міхуром. Якщо розмір цієї припухлості більше як 1,5 сантиметрів, то, швидше за все, нирки функціонують не так ідеально, як хотілося б.

Щоки

Проблеми з вуглеводним обміном можна розпізнати, дивлячись на нижню частину щік: їх часті «супутники» - це зморшки і шкіра, яка здається сірою, млявою і такою, що втратила тонус.

Ніс

Діагональна зморшка, що йде через основу носа, може бути сигналом про те, що функція щитовидної залози понижена. Якщо при цьому щитовидна залоза збільшена, то це привід звернутися до ендокринолога.

Дивлячись на спинку носа, можна припустити, який тип нервової системи у її володаря. Люди, у яких спинка носа вузька, легко «вибухають» і виходять з себе. Ті, у кого вона широка, набагато спокійніші.

Якщо на спинці носа є видимі маленькі кровоносні судини, то, швидше за все, в наявності схильність до підвищеного тиску.

Кінчик носа «пов`язаний» з шлунком. Якщо кінчик носа після їди біліє, йдеться про брак шлункового соку. Якщо ж кінчик носа червоний, причиною може бути гастрит.

Крила носа «показують» стан органів дихання. Почервонілі крила можуть бути ознакою запалення бронхів. Потовщення (ущільнення) крил можуть свідчити про схильність до астми.

Носогубні складки

Яскраво виражена носогубна складка з правого боку, який спочатку спускається до губ прямо, а потім, закругляючись, огинає кінчик рота — це привід поберегти свою печінку.

Носогубна складка такої ж форми, що описана вище, тільки з лівого боку — привід звернути увагу на підшлункову залозу. В цьому випадку може йтися про проблеми з вуглеводним обміном, який, у свою чергу, впливає на рівень цукру.

Верхня губа Тонка біла смужка над верхньою губою (така, ніби ви тільки що пили молоко і залишилися ледве помітні «вуса») може бути ознакою того, що їжа погано засвоюється. А наявність вертикальних зморшок може указувати на проблеми з водним балансом.

Нижня губа

Якщо після їжі ви регулярно переживаєте почуття тяжкості в шлунку (здуття живота відноситься до цього ж типу проблем), уважно розгляньте свою нижню губу. Слабкі зморшки на ній можуть говорити про те, що кишечник «лінується» перетравлювативарювати їжу, окремі бліді ділянки — про проблеми з кровообігом, темно-червоні плями — про наявність поліпів, яскраво виражені, достатньо глибокі зморшки свідчать про те, що порушений водний баланс.

Зморшки під нижньою губою справа можуть говорити про те, що порушене кровопостачання печінки. Почервоніння або навіть ущільнення під нижньою губою по центру може свідчити про те, що необхідно стежити за рівнем цукру крові.

Ділянка навколо рота

Жовтуватий відтінок шкіри типовий за наявності проблем з жировим обміном, ліловий відтінок свідчить про брак кисню, коричневий — про те, що їжа залежується і «бродить» в кишечнику, сіруватий — про те, що далеко не всі поживні речовини засвоюються.

Підборіддя Ця ділянка пов`язана із статевою сферою. Розширені пори шкіри, прищі і угрі — ознака нерегулярності менструального циклу і можливих проблем в гінекологічно-гормональній сфері.

Наявність зморшок, що піднімаються від підборіддя вертикально до щік, говорить про те, що особливу увагу потрібно звернути на 12-персну кишку.

Зморшка, що явно видима, яка йде навскоси від нижньої губи до центру підборіддя може бути ознакою генетичної схильності до проблем з венами.

Чітка, достатньо глибока ямка на підборідді говорить про те, що необхідно поберегти хребет.

medinfo.ua